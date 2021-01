Federico Coria : “Djokovic est le niveau maximum de la perfection”

Interrogé par nos confrères de Puntodebreak, Federico Coria, le frère de Guillermo Coria, a expli­qué qu’il était un grand fan de Novak Djokovic, qu’il était son exemple. Jusque là tout va bien mais c’est ses mots qui peuvent “cho­quer” car l’Argentin s’ex­cuse presque comme si pro­non­cer le nom du Serbe n’é­tait pas cor­rect : “Je sais peut-être que je ne suis pas poli­ti­que­ment cor­rect (rires), mais peut-être à cause de mon style de jeu, j’ad­mire le plus Novak Djokovic. Pour moi, il est le niveau maxi­mum de per­fec­tion et je suis sûr qu’il sera le joueur avec le plus grand nombre de vic­toires en Grand Chelem à l’avenir”

Federico Coria est aujourd’­hui 91ème mon­dial. Il atteint son meilleur clas­se­ment en Otobre 2010 : 86ème. Il sera pré­sent à l’Open d’Australie.