Un mois et demi après sa grosse défaillance au deuxième tour de Roland‐Garros, Jannik Sinner a remis les pendules à l’heure en conservant son titre à Wimbledon.
Dans des propos relayés par L’Equipe, l’ex‐12e joueur mondial et actuel directeur du Masters 1000 de Madrid, Feliciano Lopez, a salué la force mentale de l’Italien.
« Il a montré une fois de plus beaucoup de résilience. La manière dont il a fini Roland‐Garros était triste et très inattendue. L’an passé, il avait perdu un match vraiment spécial contre Carlos. Et dans les deux cas, il s’impose ici. Ça nous montre à quel point il est fort mentalement et à quel point il résiste dans la tête. Pour moi, c’est peut‐être sa force principale au‐delà du reste. C’est vraiment incroyable qu’il ait été encore capable de rebondir. Il y avait beaucoup de pression sur lui avec le fait qu’il n’avait pas gagné de Grand Chelem jusque‐là cette saison. C’était aussi quelque chose qu’il devait gérer je pense. Tout le monde pensait qu’il allait gagner Roland‐Garros en plus, sans Carlos, mais rien n’est garanti dans le tennis. Être capable d’arriver ici et de soulever le trophée, c’est très impressionnant. »
Publié le jeudi 16 juillet 2026 à 13:18