Dans un long entre­tien accordé à As, l’an­cien joueur espa­gnol donne son avis sur la saison de Carlos Alcaraz et notam­ment de sa fin de saison un peu étrange. Selon Feli, ce qu’il s’est passé est compréhensible.

« Il n’a que 20 ans, on l’ou­blie parfois. De plus, il joue avec beau­coup d’in­ten­sité, il a besoin d’être frais, d’avoir une étin­celle. Il ne peut pas faire de grands résul­tats dans un mode plus diesel, comme Djokovic, qui commence parfois les matchs au ralenti, jusqu’à ce qu’il trouve son moment et soit déjà invin­cible. Peut‐être que ce qui lui est arrivé, c’est qu’à la fin de l’année, il ne s’est pas senti aussi à l’aise, aussi frais, c’est normal. Parce que c’est arrivé à tout le monde, jusqu’à ce qu’ils commencent à apprendre et à se connaître. Carlos n’a pas encore une base de données assez impor­tante pour pouvoir dire ici oui, ici non, je vais me préparer ici, je vais laisser ça… C’est très compliqué »