Le 31 décembre 2022, le recordman du nombre parti­ci­pa­tions consé­cu­tives aux tour­nois du Grand Chelem (79 !), Feliciano Lopez, mettait offi­ciel­le­ment un terme à sa longue et magni­fique carrière.

Marca lui a demandé s’il pensait que ce record serait aussi diffi­cile à battre que les 22 sacres de Rafael Nadal et Novak Djokovic.

« Il est évident que mon record est diffi­cile ou presque impos­sible à battre pour quiconque. C’est 20 ans sans échec. Mais on ne peut pas le mettre sur le même plan que les 22 titres. Les chiffres que Nadal, Federer et Djokovic ont atteint, et le niveau auquel ils ont placé le tennis, vont marquer une époque. Je ne vois personne à l’avenir qui puisse atteindre les records de ces trois joueurs. Il ne s’agit pas seule­ment des Grands Chelems, mais de tout le reste. C’est incroyable et c’est pour­quoi je pense que c’est hors de portée pour tout joueur à venir dans le futur », a répondu le direc­teur du Masters 1000 de Madrid.