Critiquée pour sa trop grande sobriété comparé à la carrière et aux réali­sa­tions du joueur, la céré­monie d’adieu pour Rafael Nadal orga­nisée ce mardi soir à Malaga a fait beau­coup réagir dont un certain Toni Nadal.

De passage en confé­rence de presse ce dimanche avec égale­ment David Haggerty, le président de l’ITF, l’ac­tuel direc­teur de la Coupe Davos, Feliciano Lopez, a estimé avoir tout mis en oeuvre pour la réus­site de cet hommage.

« Il faut se concen­trer sur le fait que Nadal a choisi la Coupe Davis pour terminer sa carrière et non sur la céré­monie. Nous avons fait de notre mieux », a déclaré Feli avant que le président de la Fédération Internationale de Tennis prenne lui aussi la parole sur le sujet. « Nous avons estimé que c’était impor­tant d’écouter ce que Rafa souhai­tait et la façon dont il voulait être fêté. Et c’est exac­te­ment ce que nous avons fait, nous nous sommes laissés guider », s’est défendu Haggerty.