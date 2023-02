Alors qu’il béné­ficie d’une invi­ta­tion de la part de l’or­ga­ni­sa­tion de l’ATP 500 d’Acapulco, Feliciano Lopez, qui affron­tera Christopher Eubanks au premier tour, est revenu en confé­rence de presse sur plusieurs sujets dont la diver­sité du tennis espa­gnol. Selon lui, grâce notam­ment à Rafael Nadal, les joueurs de son pays ont défi­ni­ti­ve­ment pris conscience de leur qualité.

« Quand vous avez une géné­ra­tion dirigée par Rafa, il est très facile de l’ap­peler la meilleure géné­ra­tion. Avant et derrière lui, il y a eu de bons joueurs et, surtout, diffé­rents. Le chan­ge­ment vient quand Carlos Moya atteint la finale de l’Open d’Australie (en 1997, ndlr). Désormais, les joueurs de tennis espa­gnols commencent à croire qu’ils peuvent bien jouer sur d’autres surfaces que la terre battue. Rafa Nadal a mis l’abou­tis­se­ment de ce chan­ge­ment de menta­lité. Le succès de notre géné­ra­tion a été de jouer sur tous les terrains et de ne pas avoir peur de battre qui que ce soit. »