Interrogé par le quoti­dien Marca au sujet de Carlos Alcaraz que Boris Becker a désigné comme l’un des joueurs les plus charis­ma­tiques de l’his­toire, l’an­cien gaucher espa­gnol, direc­teur du tournoi de Madrid a confirmé les propos de Boum Boum.

« Il y en a eu avec beau­coup de charisme mais je suis d’ac­cord avec Boris. Alcaraz a quelque chose de spécial à un moment où tout le monde joue au tennis de la même manière. La prépa­ra­tion physique et la puis­sance l’emportent sur l’ha­bi­leté, l’in­tel­li­gence ou la stra­tégie. Mais Alcaraz, en plus d’être un athlète d’élite et physi­que­ment une machine, il a une poly­va­lence, une capa­cité d’im­pro­vi­sa­tion et une série de choses diffé­rentes de 99% des joueurs de tennis »