Annoncée ce mardi à la surprise géné­rale, la fin de la colla­bo­ra­tion entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero fait forcé­ment beau­coup parler.

Interviewé par la Cadena COPE, l’an­cien 12e joueur mondial et actuel direc­teur du Masters 1000 de Madrid, Feliciano Lopez, n’a pas caché son inquié­tude pour son compa­triote espagnol.

@feliciano_lopez, en @partidazocope



« No sé si Alcaraz va a estar mental­mente prepa­rado para afrontar lo que le queda de carrera sin la figura de Ferrero »



#PartidazoCOPE

« Je ne sais pas si Carlos est menta­le­ment prêt à affronter ce qui l’at­tend à court terme, sans la figure de Juan Carlos. C’est mon opinion et c’est pour­quoi je suis un peu triste. Si je suis pessi­miste ? Écoutez, j’ai confiance en Carlos. C’est le plus grand talent que j’ai vu après le Big 3 et je ne veux pas dire par là que Carlos va commencer à perdre parce que Juan Carlos n’est plus là. Mais je pense qu’à ce stade de sa carrière, c’est encore un peu tôt. Je pense que le travail de Juan Carlos allait bien au‐delà de celui d’un simple entraî­neur. Certains joueurs ont une person­na­lité qui les rend peut‐être plus aptes à accepter un chan­ge­ment d’en­traî­neur, de routines et de façons de faire les choses, et s’adaptent plus rapi­de­ment, tandis que d’autres joueurs le sont moins. Je pense que cette rela­tion était très bien construite et qu’ils se compre­naient très bien. »