Annoncée ce mardi à la surprise générale, la fin de la collaboration entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero fait forcément beaucoup parler.
Interviewé par la Cadena COPE, l’ancien 12e joueur mondial et actuel directeur du Masters 1000 de Madrid, Feliciano Lopez, n’a pas caché son inquiétude pour son compatriote espagnol.
« Je ne sais pas si Carlos est mentalement prêt à affronter ce qui l’attend à court terme, sans la figure de Juan Carlos. C’est mon opinion et c’est pourquoi je suis un peu triste. Si je suis pessimiste ? Écoutez, j’ai confiance en Carlos. C’est le plus grand talent que j’ai vu après le Big 3 et je ne veux pas dire par là que Carlos va commencer à perdre parce que Juan Carlos n’est plus là. Mais je pense qu’à ce stade de sa carrière, c’est encore un peu tôt. Je pense que le travail de Juan Carlos allait bien au‐delà de celui d’un simple entraîneur. Certains joueurs ont une personnalité qui les rend peut‐être plus aptes à accepter un changement d’entraîneur, de routines et de façons de faire les choses, et s’adaptent plus rapidement, tandis que d’autres joueurs le sont moins. Je pense que cette relation était très bien construite et qu’ils se comprenaient très bien. »
Publié le jeudi 18 décembre 2025 à 10:57