Invité à revenir sur la déci­sion de Carlos Alcaraz de se séparer de son entrai­neur et mentor depuis sept ans, Juan Carlos Ferrero, sur le podcast, El Cafelito, Feliciano Lopez, ancien 12e joueur mondial et actuel direc­teur du tournoi de Madrid, a expliqué que malgré une annonce préci­pitée, le numéro 1 mondial avait fini par mettre tout le monde d’accord.

« J’ai trouvé cela préci­pité. Je pensais qu’Alcaraz avait encore beau­coup besoin de Ferrero, même si je savais qu’il était suffi­sam­ment bon pour conti­nuer à gagner tout seul. La preuve, c’est qu’il est allé en Australie et qu’il a remporté l’Open d’Australie. Chacun est comme il est, chacun vit son deuil comme il peut ; je pense qu’Alcaraz s’est souvenu de Ferrero parce qu’il lui est infi­ni­ment recon­nais­sant pour tout ce qu’il a fait pour lui, mais il ne l’a pas fait publi­que­ment. Il y a eu beau­coup de bruit autour de cette affaire et lors­qu’une rela­tion est aussi intense, un peu de temps fera du bien. »