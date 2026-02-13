Invité à revenir sur la décision de Carlos Alcaraz de se séparer de son entraineur et mentor depuis sept ans, Juan Carlos Ferrero, sur le podcast, El Cafelito, Feliciano Lopez, ancien 12e joueur mondial et actuel directeur du tournoi de Madrid, a expliqué que malgré une annonce précipitée, le numéro 1 mondial avait fini par mettre tout le monde d’accord.
« J’ai trouvé cela précipité. Je pensais qu’Alcaraz avait encore beaucoup besoin de Ferrero, même si je savais qu’il était suffisamment bon pour continuer à gagner tout seul. La preuve, c’est qu’il est allé en Australie et qu’il a remporté l’Open d’Australie. Chacun est comme il est, chacun vit son deuil comme il peut ; je pense qu’Alcaraz s’est souvenu de Ferrero parce qu’il lui est infiniment reconnaissant pour tout ce qu’il a fait pour lui, mais il ne l’a pas fait publiquement. Il y a eu beaucoup de bruit autour de cette affaire et lorsqu’une relation est aussi intense, un peu de temps fera du bien. »
Publié le vendredi 13 février 2026 à 13:13