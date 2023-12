Dans un long entre­tien accordé à As, juste avant que Rafa fasse son annonce offi­cielle, Feliciano Lopez a donné son senti­ment sur le retour de Rafael Nadal.

« Un joueur comme Rafa nous manque. En tant que supporter, vous ne savez pas combien de temps Djokovic sera encore là ; Rafa n’est pas là et Federer a pris sa retraite. Il y a un vide impor­tant, qu’Alcaraz comble pour le moment. Medvedev a égale­ment connu le succès et Sinner, l’année prochaine, est à surveiller….. Mais cela n’en­lève rien au fait que le vide est très grand. J’espère que Rafa arri­vera à Paris en assez bonne forme pour pouvoir riva­liser avec n’im­porte qui. Je continue à croire qu’il gagnera un autre Roland Garros. Et il y a aussi les Jeux Olympiques, dans le jardin de sa maison… »