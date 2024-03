Au cours d’une récente prise de parole auprès de l’agence de presse espa­gnole EFE, Feliciano Lopez, fraî­che­ment retraité des courts, s’est exprimé sur le chan­ge­ment d’ère qu’é­tait en train de vivre le tennis entre la fin du Big 3, repré­senté par Federer, Nadal et Djokovic, et l’émer­gence de nouveaux talents comme Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

« C’est la fin d’une époque, c’est une évidence. Roger Federer est parti, Djokovic, qui sait combien de temps il lui reste et Rafa, on ne sait pas non plus ce qu’il lui reste. Mais il est clair que le monde du tennis est en train de vivre un chan­ge­ment brutal. Finalement, ce que nous avons vécu ces derniers temps est irréel. Trois numéros 1, les trois meilleurs joueurs de l’his­toire qui se sont affrontés au cours des quinze dernières années, cela me semble irréel et cela ne se repro­duira plus jamais. Plus tôt nous l’ac­cep­te­rons, mieux ce sera. Et plus vite nous arrê­te­rons les compa­rai­sons, mieux ce sera également. »