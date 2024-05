Le journal l’Equipe a eu la bonne idée de s’en­tre­tenir avec le direc­teur du tournoi de Madrid au sujet de la perfor­mance de Rafael Nadal. Feli consi­dère que l’im­pos­sible est toujours possible avec Rafa. Interrogé sur sa rela­tion avec Nadal, Féli a eu des mots qui vont au delà du tennis.

« J’ai eu la chance de vivre et de partager beau­coup de choses avec Rafa ces vingt dernières années. Il possède un truc rare, c’est une passion conta­gieuse. Quand tu passes du temps avec lui, tu ressens cette passion. J’aime les gens aussi passionnés que lui. Je me sens privi­légié. On a repré­senté l’équipe natio­nale ensemble en Coupe Davis, on a joué ensemble en double… Il ne fait pas seule­ment partie des plus grands athlètes de l’his­toire du sport espa­gnol, il est aussi un exemple pour des millions de gens à travers le monde. Son héri­tage va au‐delà ses titres et de tous les matches qu’il a gagnés, c’est aussi l’hé­ri­tage d’un mec bien. On se souviendra de Rafa comme d’un immense cham­pion, mais aussi comme d’une très belle personne. C’est quelque chose dont il peut être fier. »