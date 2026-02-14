AccueilATPFeliciano Lopez : "Nous avons joué durant la meilleure époque de l'histoire...
ATP

Feliciano Lopez : « Nous avons joué durant la meilleure époque de l’his­toire du tennis, et personne ne pourra me l’enlever »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

374

Felicano Lopez est venu lui aussi parti­ciper au débat des géné­ra­tions comme le rapporte Punto De Break. Pour lui, il n’y en a pas et on le suit dans cette démarche. Les décla­ra­tions de Patrick Mouratoglou au sujet du niveau de la géné­ra­tion actuelle par rapport à celle des Tsonga etc était vrai­ment faites pour créer un buzz, ce qui a été vrai­ment le cas.

« Nous avons joué durant la meilleure époque de l’his­toire du tennis, et personne ne pourra me l’en­lever. Avoir joué contre Djokovic, Rafa, Federer, Murray… si vous affron­tiez Djokovic et que vous jouiez le match de votre vie, le lende­main, Rafa vous atten­dait, suivi de Federer… »

Publié le samedi 14 février 2026 à 09:45

Article précédent
Casper Ruud : « On peut débattre des diffé­rentes époques, mais pour moi, Sinner et Alcaraz frappent la balle plus vite que Federer, Nadal et Djokovic »
Article suivant
Kalinskaya accuse le staff de Mouratoglou : « Jusqu’à 16 ans, je soule­vais très peu de poids. L’entraînement était super intense et il n’y avait pas d’approche indi­vi­dua­lisée. Quoi que Cornet fasse, je devais le répéter »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.