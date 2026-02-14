Felicano Lopez est venu lui aussi participer au débat des générations comme le rapporte Punto De Break. Pour lui, il n’y en a pas et on le suit dans cette démarche. Les déclarations de Patrick Mouratoglou au sujet du niveau de la génération actuelle par rapport à celle des Tsonga etc était vraiment faites pour créer un buzz, ce qui a été vraiment le cas.
« Nous avons joué durant la meilleure époque de l’histoire du tennis, et personne ne pourra me l’enlever. Avoir joué contre Djokovic, Rafa, Federer, Murray… si vous affrontiez Djokovic et que vous jouiez le match de votre vie, le lendemain, Rafa vous attendait, suivi de Federer… »
Publié le samedi 14 février 2026 à 09:45