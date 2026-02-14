Felicano Lopez est venu lui aussi parti­ciper au débat des géné­ra­tions comme le rapporte Punto De Break. Pour lui, il n’y en a pas et on le suit dans cette démarche. Les décla­ra­tions de Patrick Mouratoglou au sujet du niveau de la géné­ra­tion actuelle par rapport à celle des Tsonga etc était vrai­ment faites pour créer un buzz, ce qui a été vrai­ment le cas.

« Nous avons joué durant la meilleure époque de l’his­toire du tennis, et personne ne pourra me l’en­lever. Avoir joué contre Djokovic, Rafa, Federer, Murray… si vous affron­tiez Djokovic et que vous jouiez le match de votre vie, le lende­main, Rafa vous atten­dait, suivi de Federer… »