La suspen­sion de trois mois acceptée par Jannik Sinner en accord avec l’Agence Mondiale Antidopage (AMA) est en train de mettre le feu à la toile.

Une déci­sion qui a du mal à passer pour certains alors que l’Italien et actuel numéro 1 mondial risquait entre un et deux ans de suspen­sion lors d’une audience prévue en avril prochain au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). C’est notam­ment le cas pour Stan Wawrinka qui a tout simple­ment écrit qu’il ne croyait plus en un sport propre.

Beaucoup plus conci­liant, l’an­cien joueur espa­gnol a tenu à répondre direc­te­ment au Suisse sur Twitter.

I do Stan. It’s very clear he hasn’t done anything to enhance his perfor­mance, that’s proven.He’s taking full respon­si­bi­lity for others mistake and 3 months suspen­sion conse­quently. Longer suspen­sion would’ve made sport cleaner?I don’t think so. — Feliciano López (@feliciano_lopez) February 15, 2025

« C’est vrai, Stan. Il est très clair qu’il n’a rien fait pour améliorer ses perfor­mances, c’est prouvé. Il prend l’en­tière respon­sa­bi­lité de l’er­reur des autres et de la suspen­sion de 3 mois qui en découle. Une suspen­sion plus longue aurait‐elle rendu le sport plus propre ? je ne pense pas. »