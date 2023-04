Bientôt retraité et direc­teur du Masters 1000 de Madrid depuis main­te­nant quelques années, Feliciano Lopez a tota­le­ment encensé son jeune compa­triote, Carlos Alcaraz, lors­qu’on lui a demandé de s’ex­primer sur le cas de l’ac­tuel 2e joueur mondial.

« Il repré­sente l’Espagne de la meilleure façon qui soit dans le monde entier. C’est un élu, quel­qu’un de charis­ma­tique qui atteint la première place à l’âge de 19 ans, en rempor­tant un Grand Chelem, qui a de très bonnes valeurs et qui transmet de la joie. Il est dans une période impres­sion­nante et ce n’est pas facile de revenir de diverses bles­sures et de gagner deux titres dans un ATP 250 et un Masters 1000, d’être fina­liste dans un ATP 500 et demi‐finaliste dans un autre Masters 1000. Je suis persuadé que Rafa et lui se débrouille­ront bien dans les prochains tournois. »