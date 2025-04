Conforté dans son rôle de direc­teur des phases finales de la Coupe Davis, lui qui est déjà aux manettes sur le Masters 1000 de Madrid, Feliciano Lopez a accordé une longue inter­view à l’agence de presse espa­gnole, EFE, où il a notam­ment dévoilé ses ambi­tions pour cette compé­ti­tion par équipe qui a beau­coup changé depuis 2019 et la fameuse réforme voulue par l’ITF.

Mais c’est sur un tout autre sujet que l’an­cien 12e joueur mondial a retenu notre atten­tion, à savoir le choc des générations.

« Si l’on compare les époques… La dernière a été la meilleure de l’his­toire du tennis, avec trois, presque quatre, phéno­mènes authen­tiques qui ont coïn­cidé, et qui auraient dominé leur géné­ra­tion à n’im­porte quelle autre époque. Si l’on compare les deux, bien sûr, ce ne sera pas très positif. Mais nous avons Sinner et Carlos, qui dominent le tennis mondial, et leur riva­lité va même s’in­ten­si­fier avec le temps, car tous deux progres­se­ront, et c’est là‐dessus que nous devons nous concen­trer. Bien sûr, sans oublier de valo­riser tous les autres joueurs à part Sinner et Alcaraz, qui sont égale­ment très bons. C’est une béné­dic­tion pour le tennis à l’heure où les joueurs du Big 3 s’en vont, où il ne reste que Djokovic, que ces deux phéno­mènes apparaissent. »