Officiellement retraité des courts depuis le tournoi de Majorque en juin dernier, Feliciano Lopez reste malgré tout bien occupé entre son poste de direc­teur du Masters 1000 de Madrid et celui de la Coupe Davis.

Récemment inter­viewé par le quoti­dien AS, l’Espagnol a notam­ment évoqué la diffi­culté pour son jeune compa­triote, Carlos Alcaraz, de succéder au Big 3 incarné par Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

« Il faut faire un exer­cice péda­go­gique et dire qu’il est irréa­liste de voir trois Michael Jordan évoluer ensemble tous les 15 ans. Alcaraz est incroya­ble­ment bon. Je n’ai pas d’ex­pli­ca­tion pour ces trois‐là (Federer, Nadal et Djokovic). Comment dire à quel­qu’un qui rêve d’être joueur de tennis, qui rêve de gagner un Grand Chelem, qu’il y a un gars, Nadal, qui a gagné 14 fois Roland Garros. Profitons d’Alcaraz, de sa carrière. Et s’il gagne 10, 12 ou 13 fois, l’avenir nous le dira. Mais appré­cions ce qu’il fait. Je n’ai jamais vu quel­qu’un de son âge jouer aussi bien, je ne sais même pas si Roger Federer jouait comme Carlos à 20 ans. »