Après avoir exprimé son inquiétude pour Carlos Alcaraz, l’ancien 12e joueur mondial et actuel directeur du Masters 1000 de Madrid, Feliciano Lopez, a donné son avis sur la raison de la séparation entre le numéro 1 mondial et Juan Carlos Ferrero.
« Si c’est une question d’argent, je trouve cela dommage. Je pense que Juan Carlos mérite d’être rémunéré comme l’entraîneur du meilleur joueur du monde. Il existe des accords atypiques dans le monde du tennis. Vous devez évaluer ce que la personne représente pour vous et la rémunérer en fonction de cela et de vos revenus. Dans ce cas, Juan Carlos est la personne qui, avec le père, a formé Alcaraz sur le plan tennistique. Et il l’a beaucoup aidé sur le plan mental », a déclaré le compatriote d’Alcaraz lors d’une interview accordée à la Cadena COPE, dont les propos sont relayés par Mundo Deportivo.
Publié le vendredi 19 décembre 2025 à 12:28