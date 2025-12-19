Après avoir exprimé son inquié­tude pour Carlos Alcaraz, l’ancien 12e joueur mondial et actuel direc­teur du Masters 1000 de Madrid, Feliciano Lopez, a donné son avis sur la raison de la sépa­ra­tion entre le numéro 1 mondial et Juan Carlos Ferrero.

« Si c’est une ques­tion d’argent, je trouve cela dommage. Je pense que Juan Carlos mérite d’être rému­néré comme l’en­traî­neur du meilleur joueur du monde. Il existe des accords atypiques dans le monde du tennis. Vous devez évaluer ce que la personne repré­sente pour vous et la rému­nérer en fonc­tion de cela et de vos revenus. Dans ce cas, Juan Carlos est la personne qui, avec le père, a formé Alcaraz sur le plan tennis­tique. Et il l’a beau­coup aidé sur le plan mental », a déclaré le compa­triote d’Alcaraz lors d’une inter­view accordée à la Cadena COPE, dont les propos sont relayés par Mundo Deportivo.