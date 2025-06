Au micro de Sky Sports, l’an­cien 12e joueur mondial et actuel direc­teur du Masters 1000 de Madrid, Feliciano Lopez, a évalué les chances de Novak Djokovic à Wimbledon (29 juin au 13 juillet), où il visera un 25e titre en Grand Chelem.

« Il est diffi­cile de dire si c’est la dernière chance de Novak, car avec Novak, il faut faire atten­tion à ce que l’on dit à son sujet. Il n’est pas au niveau de Carlos et Jannik, surtout ces 18 derniers mois, car les chiffres parlent d’eux‐mêmes, mais la façon dont il a joué contre Sinner m’a surpris. Il a défié Sinner et l’a poussé dans ses derniers retran­che­ments et, même si l’écart est encore impor­tant, je pense que le gazon est le seul endroit où il peut atteindre leur niveau (à Alcaraz et Sinner), car le gazon est très diffé­rent. Djokovic a prouvé qu’il pouvait encore riva­liser à ce niveau, mais il aura plus de chances sur gazon. »