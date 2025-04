Invité à s’ex­primer sur la retraite de Rafael Nadal qui ne portera plus les couleurs de l’Espagne, Feliciano Lopez, direc­teur de la Coupe Davis, a fait part de son amer­tume lors d’une récente entrevue avec l’agence de presse EFE.

« D’un côté, c’est triste de ne plus pouvoir le voir en compé­ti­tion. Je l’ai vécu de mes propres yeux, mais j’ai aussi ce côté fan, passionné par ses matchs, des choses que des gens du monde entier ont vécues grâce à lui. Rafa a réussi à faire bouger tant de gens dans les endroits les plus reculés de la planète, et c’est triste car nous ne pour­rons plus revivre cela. Mais d’un autre côté, nous savions que cela allait arriver. Les carrières de tennis ne sont pas éter­nelles. Elles ont un début et une fin. »