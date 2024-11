Après avoir défendu la céré­monie d’adieu orga­nisée pour Rafael Nadal à Malaga après la défaite de l’Espagne en quarts de finale de Coupe Davis, le direc­teur de la compé­ti­tion et ancien 12e mondial, Feliciano Lopez, est égale­ment revenu sur la person­na­lité et la carrière de son compatriote.

« C’est une personne très timide, mais une fois que vous le connaissez mieux, il peut être très amusant. L’une des raisons pour lesquelles il est un si grand compé­ti­teur est la confiance qu’il a en lui‐même. On a beau­coup parlé de son compor­te­ment sur le court et de son physique, mais je pense que c’est un immense joueur de tennis. Techniquement et tacti­que­ment, il est, si ce n’est le meilleur, le deuxième ou le troi­sième dans l’his­toire de ce sport. »