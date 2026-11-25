Ancien 12e mondial et actuel direc­teur de la Coupe Davis, Feliciano Lopez a bien voulu répondre aux ques­tions du journal Marca.

L’Espagnol a désigné son pays comme le favori en consi­dé­rant son compa­triote, Carlos Alcaraz, 3e au clas­se­ment ATP, comme le meilleur joueur du monde.

« Ils ont celui qui est, à mes yeux, le meilleur joueur du monde. Un deuxième joueur classé dans le top 10, Rafa Jodar. Davidovich, qui n’a pas pu venir. Et puis il y a Pedro, qui est un excellent joueur de Coupe Davis. Il parvient même à élever son niveau de jeu. Marcel est le meilleur joueur de double du moment. Il a disputé la Coupe Davis avec moi, avec Marc López, avec Rafa, avec Pedro, avec Carlos, et il a bien joué avec chacun d’entre eux. Il ne faut pas avoir peur de dire que l’Espagne est favo­rite. Avec l’Italie, ce sont les favo­rites. Mais atten­tion à l’Allemagne. Il est vrai que dans ce format de trois matchs en trois matchs, tout s’équilibre beau­coup. Le double ne compte que pour 33 %. Dans les pays qui comptent autant de bons joueurs, s’il y avait quatre simples, leur marge serait très importante. »