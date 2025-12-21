Honoré par le Journal du Québec comme le sportif québécois de l’année, Félix Auger‐Aliassime a évoqué ce qui lui a permis de réaliser au final une année 2025 très fructueuse.
Au‐delà de sa 5e place au classement et de ses trois titres, le Canadien a vraiment compris ce qui va faire sa force pour la suite de sa carrière.
« Je pense que je suis un meilleur joueur. Il y a plusieurs aspects de mon jeu qui se sont améliorés. J’ai compris que ma priorité, c’est la santé, que cela m’amène obligatoirement à faire des choix différents dans ma programmation. Quand je ne suis pas allé à Metz pour assurer ma place j’ai effectivement compromis mes chances d’aller à Turin mais cela était nécessaire pour ne pas prendre de risques de me blesser. Maintenant, je veux faire des choix qui respectent mon intégrité physique. »
Publié le dimanche 21 décembre 2025 à 10:47