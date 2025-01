Alors qu’il s’est imposé ce mercredi face à Arthur en huitièmes de finale du tournoi d’Auckland après une belle bataille en trois sets (1−6, 6–4, 7–5), Félix Auger‐Aliassime s’est récem­ment exprimé avec beau­coup d’ad­mi­ra­tion au sujet de Jannik Sinner.

« Nous avons toujours connu les qualités de Sinner, mais la façon dont il a terminé l’année a été excep­tion­nelle. D’autant plus qu’il a commencé à battre certains joueurs contre lesquels il avait eu beau­coup de problèmes aupa­ra­vant et cela s’ap­plique surtout à Novak Djokovic, car il l’a battu dans tous les duels en 2024. Y compris l’ex­hi­bi­tion à Riyad, Jannik a battu Djokovic lors des quatre derniers matchs. La façon dont il a joué la saison dernière me rappelle la saison de Federer en 2006 ou 2005. »