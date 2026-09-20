Bourreau de la France grâce à ses deux victoires en simple face à Quentin Halys et Arthur Rinderknech, Félix Auger‐Aliassime a permis au Canada de se qualifier pour les phases finales de la Coupe Davis.
Invité à s’exprimer à l’issue de cette rencontre, à Quebec, l’actuel 5e joueur mondial a renconnu avoir beaucoup puisé pour permettre à sa nation de briller.
« C’est vrai que j’ai fourni un effort au‐dessus de ce que je fais habituellement en tournoi pour pouvoir passer un bon moment avec tout le monde, et répondre présent avec mon équipe. Je suis fier de cet effort, disait‐il. Arthur (Rinderknech), comme tout très bon joueur, a eu une très bonne réaction. Je m’y attendais. Une équipe comme la France, dos au mur, allait forcément réagir… »
Publié le dimanche 20 septembre 2026 à 16:38