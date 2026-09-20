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Félix Auger‐Aliassime, après avoir fait très mal à la France : « C’est vrai que j’ai fourni un effort au‐dessus de ce que je fais habi­tuel­le­ment en tournoi »

Par
Thomas S
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Tennis - Us Open 2025 - ITF -

Bourreau de la France grâce à ses deux victoires en simple face à Quentin Halys et Arthur Rinderknech, Félix Auger‐Aliassime a permis au Canada de se quali­fier pour les phases finales de la Coupe Davis. 

Invité à s’ex­primer à l’issue de cette rencontre, à Quebec, l’ac­tuel 5e joueur mondial a renconnu avoir beau­coup puisé pour permettre à sa nation de briller. 

« C’est vrai que j’ai fourni un effort au‐dessus de ce que je fais habi­tuel­le­ment en tournoi pour pouvoir passer un bon moment avec tout le monde, et répondre présent avec mon équipe. Je suis fier de cet effort, disait‐il. Arthur (Rinderknech), comme tout très bon joueur, a eu une très bonne réac­tion. Je m’y atten­dais. Une équipe comme la France, dos au mur, allait forcé­ment réagir… »

Publié le dimanche 20 septembre 2026 à 16:38

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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