Bourreau de la France grâce à ses deux victoires en simple face à Quentin Halys et Arthur Rinderknech, Félix Auger‐Aliassime a permis au Canada de se quali­fier pour les phases finales de la Coupe Davis.

Invité à s’ex­primer à l’issue de cette rencontre, à Quebec, l’ac­tuel 5e joueur mondial a renconnu avoir beau­coup puisé pour permettre à sa nation de briller.

« C’est vrai que j’ai fourni un effort au‐dessus de ce que je fais habi­tuel­le­ment en tournoi pour pouvoir passer un bon moment avec tout le monde, et répondre présent avec mon équipe. Je suis fier de cet effort, disait‐il. Arthur (Rinderknech), comme tout très bon joueur, a eu une très bonne réac­tion. Je m’y atten­dais. Une équipe comme la France, dos au mur, allait forcé­ment réagir… »