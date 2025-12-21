AccueilATPFelix Auger-Aliassime connait la clé de sa réussite: "Je veux faire des...
Felix Auger‐Aliassime connait la clé de sa réus­site : « Je veux faire des choix qui respectent mon inté­grité physique »

Jean Muller
Par Jean Muller

Honoré par le Journal du Québec comme le sportif de l’année, Félix a évoqué ce qui lui a permis de réaliser au final une année 2025 très fructueuse. 

Au delà de sa 5ème place au clas­se­ment et de ses trois titres, le Canadien a vrai­ment compris ce qui va faire sa force pour la suite de sa carrière.

« Je pense que je suis un meilleur joueur. Il y a plusieurs aspects de mon jeu qui se sont améliorés. J’ai compris que ma prio­rité, c’est la santé, que cela m’amène obli­ga­toi­re­ment à faire des choix diffé­rents dans ma program­ma­tion. Quand je ne suis pas allé à Metz pour assurer ma place j’ai effec­ti­ve­ment compromis mes chances d’aller à Turin mais cela était néces­saire pour ne pas prendre de risques de me blesser. Maintenant, je veux faire des choix qui respectent mon inté­grité physique »

Publié le dimanche 21 décembre 2025 à 10:47

