Avant de se quali­fier pour les quarts de finale de l’ATP 500 de Dubaï face à Nuno Borges ce mercredi (4−6, 6–3, 7–5), Félix Auger‐Aliassime s’est confié auprès de nos confrères d’Arab News.

« C’est diffé­rent. Rafa, Roger et Novak étaient mes idoles quand j’étais jeune. Ces gars‐là (Alcaraz et Sinner), j’ai beau­coup de respect pour eux et ce sont des joueurs incroyables, mais ce ne sont pas mes idoles d’une certaine manière. Ce sont mes rivaux, mes concur­rents, et ce sont aussi de bons gars. C’est donc une bonne chose pour le sport. Cela dit, j’ai l’im­pres­sion qu’à 18, 19, 20 ans, j’étais dans ce groupe. Vous savez, à 22 ans, j’étais sixième mondial, puis j’ai eu des difficultés. »