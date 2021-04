Déjà annoncé comme l’un des plus grands talents du tennis mondial, Félix Auger‐Aliassime va voir les attentes grandir autour de lui après l’an­nonce de sa colla­bo­ra­tion avec Toni Nadal. Le joueur de 20 ans doit passer un cap avec l’en­traî­neur espa­gnol. Il a pour le moment perdu ses 7 finales sur le circuit ATP, et n’a pas encore passé les huitièmes de finale en Grand Chelem.

« Ce qui viendra sera une consé­quence de mes progrès. J’aimerais gagner chaque semaine. Cela fait deux, trois ans que je suis sur le circuit, je suis de plus en plus confor­table sur chaque tournoi. J’ai atteint plusieurs finales déjà, c’est sûr que j’ai­me­rais accro­cher un titre. Je verrai quand ça viendra mais pour le moment je joue un bon tennis. Déjà, j’ai un match diffi­cile contre Christian Garin ici à Monte‐Carlo. Si je peux le passer, je veux voir jusqu’où je peux aller dans le tournoi. Je ne me mets aucune limite pour les tour­nois à venir », a assumé le Canadien au micro d’Eurosport.