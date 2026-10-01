Sans entraîneur depuis sa séparation, le 10 juillet dernier, avec Frédéric Fontang, après 10 ans d’une collaboration fructueuse, Félix Auger‐Aliassime entretenait depuis un petit suspense au sujet du successeur du Français, expliquant qu’il devait bientôt communiquer à ce sujet.
C’est désormais chose faite puisque d’après le journaliste de The Times, Tom Kershaw, le Canadien a décidé d’embaucher l’ancien 3e joueur mondial et actuel conseiller au sein de la Fédération Française de Tennis, Ivan Ljubicic.
Exclusive : Felix Auger‐Aliassime, the world No5, has hired Ivan Ljubicic as his new coach. Ljubicic is currently expected to retain his role as a special advisor at the FFThttps://t.co/fexS7pprwV— Tom Kershaw (@trlkershaw) October 1, 2026
L’actuel 5e joueur mondial réalise un très joli coup en recrutant celui qui a été consultant et entraîneur de Roger Federer de 2016 à 2022.
Reste désormais à savoir si le Croate parviendra à porter combiner deux postes importants : celui de coach d’un des meilleurs joueurs du circuit et conseiller du président d’une des plus grosses fédérations de tennis au monde.
Publié le jeudi 1 octobre 2026 à 19:30