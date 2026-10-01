Sans entraî­neur depuis sa sépa­ra­tion, le 10 juillet dernier, avec Frédéric Fontang, après 10 ans d’une colla­bo­ra­tion fruc­tueuse, Félix Auger‐Aliassime entre­te­nait depuis un petit suspense au sujet du succes­seur du Français, expli­quant qu’il devait bientôt commu­ni­quer à ce sujet.

C’est désor­mais chose faite puisque d’après le jour­na­liste de The Times, Tom Kershaw, le Canadien a décidé d’embaucher l’an­cien 3e joueur mondial et actuel conseiller au sein de la Fédération Française de Tennis, Ivan Ljubicic.

Exclusive : Felix Auger‐Aliassime, the world No5, has hired Ivan Ljubicic as his new coach. Ljubicic is currently expected to retain his role as a special advisor at the FFThttps://t.co/fexS7pprwV — Tom Kershaw (@trlkershaw) October 1, 2026

L’actuel 5e joueur mondial réalise un très joli coup en recru­tant celui qui a été consul­tant et entraî­neur de Roger Federer de 2016 à 2022.

Reste désor­mais à savoir si le Croate parviendra à porter combiner deux postes impor­tants : celui de coach d’un des meilleurs joueurs du circuit et conseiller du président d’une des plus grosses fédé­ra­tions de tennis au monde.