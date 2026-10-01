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Félix Auger‐Aliassime engage l’an­cien coach de Roger Federer !

Par
Thomas S
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Sans entraî­neur depuis sa sépa­ra­tion, le 10 juillet dernier, avec Frédéric Fontang, après 10 ans d’une colla­bo­ra­tion fruc­tueuse, Félix Auger‐Aliassime entre­te­nait depuis un petit suspense au sujet du succes­seur du Français, expli­quant qu’il devait bientôt commu­ni­quer à ce sujet. 

C’est désor­mais chose faite puisque d’après le jour­na­liste de The Times, Tom Kershaw, le Canadien a décidé d’embaucher l’an­cien 3e joueur mondial et actuel conseiller au sein de la Fédération Française de Tennis, Ivan Ljubicic. 

L’actuel 5e joueur mondial réalise un très joli coup en recru­tant celui qui a été consul­tant et entraî­neur de Roger Federer de 2016 à 2022.

Reste désor­mais à savoir si le Croate parviendra à porter combiner deux postes impor­tants : celui de coach d’un des meilleurs joueurs du circuit et conseiller du président d’une des plus grosses fédé­ra­tions de tennis au monde. 

Publié le jeudi 1 octobre 2026 à 19:30

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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