Félix Auger‐Aliassime est bien arrivé à Perth où il va représenter le Canada pour la nouvelle édition de la United Cup (du 2 au 11 janvier).
Interrogé à son arrivée, l’actuel 5e joueur mondial a révélé qu’il avait fêté Noël à bord d’un avion en direction de l’Australie. Heureusement, il était bien accompagné…
Welcome to Sydney @felixtennis 👋 pic.twitter.com/PDYaqgTdwz— United Cup (@UnitedCupTennis) December 29, 2025
« J’ai passé Noël dans un avion. C’est un peu inhabituel, mais c’est la vie d’un joueur de tennis, et nous avons passé un bon moment. Je voyageais avec ma femme, mon père et mon équipe, nous avons passé un bon Noël dans l’avion. Mainteant, je suis prêt à jouer. C’était une pause nécessaire après une longue année 2025. Je suis prêt et excité pour la nouvelle saison. »
Publié le mardi 30 décembre 2025 à 16:03