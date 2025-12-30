Félix Auger‐Aliassime est bien arrivé à Perth où il va repré­senter le Canada pour la nouvelle édition de la United Cup (du 2 au 11 janvier).

Interrogé à son arrivée, l’ac­tuel 5e joueur mondial a révélé qu’il avait fêté Noël à bord d’un avion en direc­tion de l’Australie. Heureusement, il était bien accompagné…

« J’ai passé Noël dans un avion. C’est un peu inha­bi­tuel, mais c’est la vie d’un joueur de tennis, et nous avons passé un bon moment. Je voya­geais avec ma femme, mon père et mon équipe, nous avons passé un bon Noël dans l’avion. Mainteant, je suis prêt à jouer. C’était une pause néces­saire après une longue année 2025. Je suis prêt et excité pour la nouvelle saison. »