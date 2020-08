Dans une interview accordée au site web de l’ATP, Félix Auger-Aliassime s’est confié sur ses caractéristiques : « Je suis le genre de joueur qui donne tout sur le terrain et qui se bat pour chaque point comme si c’était le dernier. J’essaie de m’impliquer autant que possible à chaque fois que je joue un match. Comme mes parents me l’ont inculqué quand j’étais enfant, tout ce que vous faites vaut la peine d’être fait à 100 %, et si vous ne le faites pas de cette façon, il vaut mieux ne pas le faire. »

Le Canadien veut être un exemple auprès de la jeune génération : « J’aimerais pouvoir inspirer les enfants à s’intéresser au sport, mais en plus d’être un bon joueur de tennis, je veux montrer que je suis une bonne personne. Si je parviens à être les deux, de bonnes choses m’arriveront probablement dans ma vie. »