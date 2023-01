Parmi tous les messages des cham­pions évoquant leur année passée, celui du Canadien est parti­cu­liè­re­ment émouvant.

En effet, Félix a le don de choisir les bons mots pour remer­cier les siens…

« Cette année était défi­ni­ti­ve­ment mémo­rable. Ce n’est pas à chaque année qu’on peut accom­plir tous les objec­tifs qu’on s’était fixé (et bien plus) tout en créant les souve­nirs les plus précieux avec ses proches. Je me sens profon­dé­ment recon­nais­sant de mener cette vie et tout ça est possible grâce aux personnes magni­fiques qui m’entourent. Pour cette nouvelle année, je vous souhaite à vous et vos proches de la santé, du bonheur et d’apprécier tous les petits moments que la vie pose sur votre chemin. Pour finir, j’aimerais vous remer­ciez pour vos messages de soutien et d’encouragement au cours des 12 derniers mois. Sachez qu’aucun ne sont pris pour acquis. Merci à tous et BONNE ANNÉE. »