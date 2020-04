Le joueur canadien a eu les honneurs du magazine GQ au Mexique. Dans ce portrait, il se dévoile et explique son parcours toujours avec la précision qui le caractérise. « On dit que le sport professionnel est un sacrifice pour les jeunes et l’adolescence. Personnellement, je ne vois pas les choses de cette façon. J’ai pu décider de rester dans ma ville et profiter de mes amis et des fêtes qui vont avec. Cependant, j’ai aussi choisi d’être un joueur professionnel et cela ne m’empêche pas d’être également épanoui en tant que personne. Le plus complexe a peut-être été d’acquérir cette maturité qui permet de rivaliser avec les meilleurs. Après je sais aussi que j’ai de bonnes personnes autour de moi, des gens fidèles qui m’ont donné l’occasion de grandir en tant que sportif et aussi en tant qu’être humain »