Félix Auger‐Aliassime : « Je vois qu’il y a quelques discus­sions sur la pronon­cia­tion de mon nom de famille. C’est l’his­toire de ma vie. Voici la bonne façon de le prononcer »

Thomas S
Par Thomas S

1348
Dans une vidéo sympa publiée sur TikTok, Félix Auger‐Aliassime a tenu à mettre les points sur les i concer­nant un problème qui le suit depuis qu’il est né. 

En effet, si la pronon­cia­tion de son nom de famille ne semble pas un problème pour les fran­co­phones, ce n’est visi­ble­ment pas le cas pour les anglo­phones et les autres. Du coup, le natif de Montréal a donné un petit cours de phonétique. 

« Je vois qu’il y a quelques discus­sions sur la pronon­cia­tion de mon nom de famille. Rien de nouveau ici, c’est l’his­toire de ma vie. Et croyez‐moi, j’ai tout entendu. Donc, la bonne façon de le prononcer est « AU‐GER A‑LIA‐SSIME ». Ou vous pouvez simple­ment m’ap­peler F.A. »

Publié le mercredi 10 septembre 2025 à 15:15

