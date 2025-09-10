Dans une vidéo sympa publiée sur TikTok, Félix Auger‐Aliassime a tenu à mettre les points sur les i concernant un problème qui le suit depuis qu’il est né.
En effet, si la prononciation de son nom de famille ne semble pas un problème pour les francophones, ce n’est visiblement pas le cas pour les anglophones et les autres. Du coup, le natif de Montréal a donné un petit cours de phonétique.
😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/YCzC3BFlDN— Lisa 🎀 (@lisa_talking_) September 8, 2025
« Je vois qu’il y a quelques discussions sur la prononciation de mon nom de famille. Rien de nouveau ici, c’est l’histoire de ma vie. Et croyez‐moi, j’ai tout entendu. Donc, la bonne façon de le prononcer est « AU‐GER A‑LIA‐SSIME ». Ou vous pouvez simplement m’appeler F.A. »
Publié le mercredi 10 septembre 2025 à 15:15