Félix Auger‐Aliassime est un joueur atta­chant et intelligent.

Promis à un beau parcours à Roland Garros, il a été rattrapé par ses démons. Sa confé­rence de presse après sa défaite très déce­vante en quarts de finale face à Flavio Cobolli restera un « must » si l’on évoque la franchise.

Abattu, déçu, Félix était presque au bord des larmes. Expliquant qu’il ne parve­nait pas à progresser ni à prendre du plaisir, comme bloqué par l’enjeu, le Canadien pouvait même nous laisser penser que le top de sa carrière était derrière lui.

Hier, lors de son quart de finale à Bois‐le‐Duc face à Kamil Majchrzak (6−4, 6–3), Félix a encore manqué de punch, d’agres­si­vité, voire d’envie, et c’est cela qui est le plus inquiétant.

Tête de série 1 du tournoi, il quitte donc les Pays‐Bas pour rejoindre Halle, en Allemagne. Peut‐être qu’une pause lui aurait fait du bien surtout après la décep­tion énorme de Paris.