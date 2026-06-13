Félix Auger‐Aliassime est un joueur attachant et intelligent.
Promis à un beau parcours à Roland Garros, il a été rattrapé par ses démons. Sa conférence de presse après sa défaite très décevante en quarts de finale face à Flavio Cobolli restera un « must » si l’on évoque la franchise.
Abattu, déçu, Félix était presque au bord des larmes. Expliquant qu’il ne parvenait pas à progresser ni à prendre du plaisir, comme bloqué par l’enjeu, le Canadien pouvait même nous laisser penser que le top de sa carrière était derrière lui.
Hier, lors de son quart de finale à Bois‐le‐Duc face à Kamil Majchrzak (6−4, 6–3), Félix a encore manqué de punch, d’agressivité, voire d’envie, et c’est cela qui est le plus inquiétant.
Tête de série 1 du tournoi, il quitte donc les Pays‐Bas pour rejoindre Halle, en Allemagne. Peut‐être qu’une pause lui aurait fait du bien surtout après la déception énorme de Paris.
Publié le samedi 13 juin 2026 à 11:25