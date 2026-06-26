Félix Auger‐Aliassime n’a pas fait les choses à moitié.
En cette période de canicule en Europe, les joueurs cherchent toutes les solutions pour faire face à la chaleur. Du coup, le Canadien a choisi la méthode radicale en se rasant totalement la tête.
TENEMOS UN NUEVO PELADO EN EL CIRCUITO ‼️— Solo Tenis Picks🇦🇷 / Apuestas Deportivas Free (@solotenispicks) June 26, 2026
El pelado Auger‐Aliassime entreno con Zverev en Wimbledon.
Para destacar el muy buen cráneo del canadiense. 👏 pic.twitter.com/FPGpPQoAYr
Un look improbable qui ne manquera pas de faire réagir ses fans les plus fervents.
Publié le vendredi 26 juin 2026 à 18:38