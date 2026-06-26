Félix Auger‐Aliassime n’a pas fait les choses à moitié.

En cette période de cani­cule en Europe, les joueurs cherchent toutes les solu­tions pour faire face à la chaleur. Du coup, le Canadien a choisi la méthode radi­cale en se rasant tota­le­ment la tête.

TENEMOS UN NUEVO PELADO EN EL CIRCUITO ‼️



El pelado Auger‐Aliassime entreno con Zverev en Wimbledon.

Para destacar el muy buen cráneo del cana­diense. 👏 pic.twitter.com/FPGpPQoAYr — Solo Tenis Picks🇦🇷 / Apuestas Deportivas Free (@solotenispicks) June 26, 2026

Un look impro­bable qui ne manquera pas de faire réagir ses fans les plus fervents.