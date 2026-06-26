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Félix Auger‐Aliassime mécon­nais­sable avant le début de Wimbledon

Par
Thomas S
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Félix Auger‐Aliassime n’a pas fait les choses à moitié. 

En cette période de cani­cule en Europe, les joueurs cherchent toutes les solu­tions pour faire face à la chaleur. Du coup, le Canadien a choisi la méthode radi­cale en se rasant tota­le­ment la tête. 

Un look impro­bable qui ne manquera pas de faire réagir ses fans les plus fervents. 

Publié le vendredi 26 juin 2026 à 18:38

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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