Interrogé par nos confrères italiens d’Ubitennis après avoir été le grand artisan du premier sacre du Canada en Coupe Davis, Félix Auger‐Aliassime n’a désor­mais plus qu’une seule chose en tête : décro­cher indi­vi­duel­le­ment les plus grands titres de son sport.

« J’ai déjà battu Carlos Alcaraz, c’est un joueur très fort. Il a un énorme poten­tiel et c’est impres­sion­nant de penser qu’à 19 ans, il est déjà numéro 1 à l’ATP et qu’il a gagné un Chelem. Et puis il y a aussi Holger Rune, qui a fait un exploit incroyable : ce sera formi­dable de se défier pour les grands trophées. Mes objec­tifs à partir de main­te­nant sont très clairs, à savoir gagner des Masters 1000 et des Grands Chelems. Les Italiens ? La force et la puis­sance de Matteo Berrettini sont impres­sion­nantes, puis c’est une personne sympa­thique : nous sommes amis et c’est une riva­lité posi­tive. Sinner est encore en pleine crois­sance, mais je pense qu’il est l’un des candi­dats pour gagner des Majeurs à l’avenir. Musetti est le plus jeune, il fait aussi beau­coup de progrès et son tennis est vrai­ment spectaculaire. »