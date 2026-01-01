Le Canadien qui a avoué que 2025 a été la meilleure saison de sa carrière même s’il n’avait pas été perfor­mant dans les tour­nois du Grand Chelem a envie main­te­nant de viser le graal.

« Je sais qu’ob­tenir un Grand Chelem exige­rait tout de moi, donner tout ce que j’ai. Il est clair que je suis un joueur puis­sant, avec un jeu agressif et coura­geux, qui cherche à avancer. J’ai besoin que tout fonc­tionne à 100%, que mon service soit excellent, mais je dois aussi faire le reste des choses avec un niveau de consis­tance très élevé si je veux remporter sept matchs d’af­filée. Il y a énor­mé­ment d’ad­ver­sité, des joueurs spec­ta­cu­laires qui lutte­ront pour cet objectif, mais le défi est le même pour tous : tu dois être le meilleur parmi les meilleurs ».