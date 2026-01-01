Le Canadien qui a avoué que 2025 a été la meilleure saison de sa carrière même s’il n’avait pas été performant dans les tournois du Grand Chelem a envie maintenant de viser le graal.
« Je sais qu’obtenir un Grand Chelem exigerait tout de moi, donner tout ce que j’ai. Il est clair que je suis un joueur puissant, avec un jeu agressif et courageux, qui cherche à avancer. J’ai besoin que tout fonctionne à 100%, que mon service soit excellent, mais je dois aussi faire le reste des choses avec un niveau de consistance très élevé si je veux remporter sept matchs d’affilée. Il y a énormément d’adversité, des joueurs spectaculaires qui lutteront pour cet objectif, mais le défi est le même pour tous : tu dois être le meilleur parmi les meilleurs ». Une définition claire et concise qui n’amoindrit en rien l’entreprise : le défi commence dès maintenant pour un Aliassime qui veut être plus important que jamais parmi l’élite. Réussira‐t‐il ?
