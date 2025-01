Éliminé dès les phases de poule de la United Cup avec le Canada, Félix Auger‐Aliassime, qui sera d’ailleurs opposé à son compa­triote Denis Shapovalov pour ses débuts sur le tournoi d’Adélaide (du 6 au 11 janvier), a été inter­rogé sur la domi­na­tion de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner qui se sont partagés les quatre tour­nois du Grand Chelem en 2024.

Et visi­ble­ment, le Canadien semble déter­miné à briser cette hégémonie.

« Il y a un senti­ment d’ur­gence d’une certaine manière, pour moi et d’autres joueurs, si nous voulons rester en contact avec eux. Il y a un senti­ment d’ur­gence, comme si on ne pouvait pas les laisser gagner plus, s’ils le font, féli­ci­ta­tions à eux, mais ils vont commencer à prendre de l’avance. Essayons de ne pas les laisser remporter tous les Chelems à partir de maintenant. »