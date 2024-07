Qualifié pour les quarts de finale de l’ATP 250 de Gstaad où il affron­tera ce vendredi en fin d’après‐midi Matteo Berrettini, Félix Auger‐Aliassime a accordé un long entre­tien à nos confrères québé­cois de La Presse avant le début du tournoi.

Interrogé sur la trajec­toire du phéno­mène Carlos Alcaraz, qui vient de remporter son deuxième Wimbledon et un quatrième titre du grand Chelem à seule­ment 21 ans, l’ac­tuel 18e joueur mondial n’a pas tari d’éloges le concer­nant sans pour autant s’avouer vaincu.

« C’est un génie dans son domaine. Beaucoup de joueurs ont été précoces et bons très jeunes et ont vécu des diffi­cultés, ont rencontré des défis, mais lui, c’est comme s’il est toujours capable de répondre présent. Il arrive à gagner tous les matchs impor­tants. Je ne pense pas que tu peux apprendre ça à n’importe qui. Mais je sens que lorsque je joue très bien, je peux riva­liser avec lui. Est‐ce que je dois mieux travailler ? Est‐ce qu’il faut être plus précis dans ce qu’on fait ? Est‐ce qu’il faut pousser un peu plus loin ? Est‐ce qu’il faut souf­frir un peu plus ? Est‐ce que je vais réussir à cocher toutes les cases et gagner tout ce dont je rêve de gagner ? Je le crois au plus profond de moi‐même. »