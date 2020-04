Lors d’une conférence de presse vidéo, Félix Auger-Aliassime, qui est confiné à Montréa,l a confirmé qu’il allait revenir chez lui à Monte-Carlo. Positif et toujours très sérieux dans son programme d’entraînement, il a aussi expliqué que dorénavant c’était lui qui prenait en charge financièrement son staff composé de Guillaume Mark et Frédéric Fontang. Le Canadien a également indiqué qu’il était prêt à participer à des compétitions si elles respectaient les règles sanitaires. On pense forcément à la complétion de Patrick Mouratoglou mais aussi à celle de Thierry Ascione : « Je vais d’abord rentrer chez moi à Monaco et ensuite voir les disponibilités et les compétitions qui s’offrent à moi et qui restent dans un cadre sécuritaire. C’est une des compétitions (l’UTS de Patrick Mouratoglou) qui est sur la liste des compétitions envisageables dans les semaines et les mois à venir. Mais déjà, si je peux rentrer à Monaco et m’entraîner dans des conditions acceptables, ensuite je pourrai voir quelles compétitions je pourrai jouer. »