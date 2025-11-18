Après une fin de saison très perfor­mante, le Canadien se sent pousser des ailes.

5ème au clas­se­ment ATP, Félix semble bien avoir toutes les armes et la jeunesse aussi pour se posi­tionner comme le possible 3ème homme en face d’Alcaraz et Sinner.

Season 2025, that’s a wrap ✔️🙌🏽



📸: Marco Bertorello pic.twitter.com/cjeHOpWE62 — Félix AugerAliassime (@felixtennis) November 17, 2025

Dans un message posté sur les réseaux sociaux, il annonce clai­re­ment ses inten­tions pour 2026.

« Je termine la saison en pleine forme, et je retrouve le plaisir de jouer les matchs que j’adore, au sein d’une équipe qui travaille sans relâche pour progresser. Ces derniers mois m’ont procuré autant de satis­fac­tion que d’envie de vivre de nouvelles expé­riences, de me surpasser et de me livrer à des combats acharnés. À partir de main­te­nant, il n’y a plus qu’à aller de l’avant, et il reste encore beau­coup de combats à mener »