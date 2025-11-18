Après une fin de saison très performante, le Canadien se sent pousser des ailes.
5ème au classement ATP, Félix semble bien avoir toutes les armes et la jeunesse aussi pour se positionner comme le possible 3ème homme en face d’Alcaraz et Sinner.
Season 2025, that’s a wrap ✔️🙌🏽— Félix AugerAliassime (@felixtennis) November 17, 2025
📸: Marco Bertorello pic.twitter.com/cjeHOpWE62
Dans un message posté sur les réseaux sociaux, il annonce clairement ses intentions pour 2026.
« Je termine la saison en pleine forme, et je retrouve le plaisir de jouer les matchs que j’adore, au sein d’une équipe qui travaille sans relâche pour progresser. Ces derniers mois m’ont procuré autant de satisfaction que d’envie de vivre de nouvelles expériences, de me surpasser et de me livrer à des combats acharnés. À partir de maintenant, il n’y a plus qu’à aller de l’avant, et il reste encore beaucoup de combats à mener »
Publié le mardi 18 novembre 2025 à 11:11