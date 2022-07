Après s’être montré opti­miste concer­nant le retour à la compé­ti­tion de Roger Federer dans l’in­ter­view accordée à Clay Tenis, l’an­cien 5e joueur mondial et retraité en 2012, Fernando Gonzalez, s’est égale­ment exprimé sur la saison assez excep­tion­nelle de Rafael Nadal, lauréat de deux Grands Chelems et qui a fini par déclarer forfait juste avant sa demi‐finale à Wimbledon.

« Il ne me surprend plus. Je pensais qu’il allait jouer jusqu’à ce qu’il soit jeune et il joue jusqu’à ce qu’il soit vieux. Quand ça a explosé, nous ne pensions pas qu’il allait gagner Wimbledon et il l’a déjà gagné deux fois et ainsi de suite. Il avait même des chances de se battre pour le Grand Chelem calen­daire cette année. Djokovic est passé très près de le faire l’année dernière. Ça doit être une énorme pres­sion et très épui­sant, j’au­rais aimé voir quel­qu’un réaliser cet exploit. »