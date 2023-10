Invité de l’émis­sion Sabor a Gol de TNT Sports, Fernando Gonzalez, ancien 5e joueur mondial et retraité en 2012, a fait une décla­ra­tion poten­tiel­le­ment surpre­nante au sujet de Roger Federer.

« Roger Federer était un mauvais joueur de tennis.. Je connais Roger depuis l’âge de 12, 13 ans, et à cet âge‐là, il était mauvais. Je me souviens que lors d’un tournoi U‑14, quand j’étais le meilleur au monde dans cette caté­gorie, Federer ne faisait défi­ni­ti­ve­ment pas partie des bons. En outre, il avait un an de moins, ce qui est très visible à cet âge‐là. Il s’est approché de moi et m’a posé des ques­tions. Je lui ai donné des conseils. Je m’en­ten­dais très bien avec lui et nous allions partout ensemble », a raconté le fina­liste de l’Open d’Australie 2007, battu douze fois par le Suisse en treize confron­ta­tions sur le circuit principal.