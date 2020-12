Fernando Gonzalez a pris sa retraite en 2012 à 32 ans. A son actif, 11 titres, une 5ème place mondial, une finale à l’Open d’Australie, une demi-finale à Roland-Garros et des quarts de finale à Wimbledon et à l’US Open. Forcément, comme d’autres joueurs et notamment les joueurs français, il se dit qu’il aurait pu avoir un palmarès beaucoup plus fourni en l’absence des monstres…Mais il ne regrette pas non plus leur présence.

« J’étais dans la génération la plus difficile de l’histoire. Si Nadal, Federer ou Murray n’avaient pas existé, j’aurais peut-être gagné plus de titres mais je sens que c’est une expérience qui m’a beaucoup enrichie », a déclaré le Chilien à Santo Tomas.

