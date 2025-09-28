Ancien 25e joueur mondial avec une carrière allant de 1990 à 2003, le Brésilien Fernando Meligeni est récem­ment revenu sur ses propos concer­nant le jeune Roger Federer, qu’il avait qualifié de « pas bon ».

Si l’his­toire lui a donné tort, il a eu l’oc­ca­sion de s’ex­pli­quer dans les colonnes de Clay.

« D’abord, parce qu’il cassait tout, il était très nerveux. Son revers était très faible. Et nous jouions sur terre battue, où il ne jouait pas très bien non plus. Puis il a commencé à s’amé­liorer sur les courts rapides, et ce n’est qu’a­près qu’il s’est adapté à la terre battue. Mais c’est typique. Quand Nadal est apparu, je l’ai rencontré à l’âge de 15 ans à Aix‐en‐Provence. Il est arrivé en finale, j’ai perdu en quarts ou en demi‐finales, et nous avons discuté dans les vestiaires. On voyait que ce garçon jouait très bien et qu’il allait devenir un grand joueur. Alex Corretja disait : « Ce garçon va devenir numéro un mondial ». Et j’étais d’ac­cord. Quand je l’ai vu jouer, je me suis dit : ce que ce gamin joue est incroyable. »