Fernando Meligeni (ex‐25e) : « Quand nous jouions, à l’époque de Sampras et Agassi, les joueurs du top 10 étaient bien plus diffi­ciles à battre. Aujourd’hui, l’écart entre les deux premiers et les autres est énorme »

Jean Muller
Par Jean Muller

Dans l’in­ter­view accordée à nos amis de Clay Magazine, l’an­cien joueur Fernando Meligeni, ancien 25ème mondial, fait une analyse assez perti­nente de ce qu’il se passe sur le tour avec la supré­matie du duo Sinner‐Alcaraz.

« Quand nous jouions, à l’époque de Sampras et Agassi, les jours du top 10 était bien plus diffi­cile à battre que le « Big Three ». Bien sûr, ce sont les meilleurs joueurs de l’his­toire, ce qui explique peut‐être leur surclas­se­ment. Mais il y avait une diffé­rence avec le quatrième, Murray, et encore plus avec le cinquième et le sixième. Aujourd’hui, l’écart entre les deux premiers et les autres est énorme. Alcaraz et Sinner, s’ils n’ont pas de problèmes, seront là pour des années. Ils dispu­te­ront huit finales sur dix. Au rythme où ils vont, ils vont menacer le bilan du Big Three, qui est de 20−22−24. Au rythme où ils vont… s’ils ont envie de ne rien faire de leur vie pendant 20 ans, ce qui est pour moi le grand triomphe de Nadal, Federer et Djokovic : tous les trois, en plus de bien jouer au tennis, ont tenu 20 ans, vécu pour le sport. Car ne nous mentons pas, il faut vivre pour le sport, c’est l’ar­gu­ment avancé par Alcaraz dans « À ma manière ».

Publié le mercredi 1 octobre 2025 à 12:50

Gilles Cervara au sujet de la période diffi­cile que vit Medvedev : « Daniil n’est pas en dépression »

