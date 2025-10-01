Dans l’interview accordée à nos amis de Clay Magazine, l’ancien joueur Fernando Meligeni, ancien 25ème mondial, fait une analyse assez pertinente de ce qu’il se passe sur le tour avec la suprématie du duo Sinner‐Alcaraz.
« Quand nous jouions, à l’époque de Sampras et Agassi, les jours du top 10 était bien plus difficile à battre que le « Big Three ». Bien sûr, ce sont les meilleurs joueurs de l’histoire, ce qui explique peut‐être leur surclassement. Mais il y avait une différence avec le quatrième, Murray, et encore plus avec le cinquième et le sixième. Aujourd’hui, l’écart entre les deux premiers et les autres est énorme. Alcaraz et Sinner, s’ils n’ont pas de problèmes, seront là pour des années. Ils disputeront huit finales sur dix. Au rythme où ils vont, ils vont menacer le bilan du Big Three, qui est de 20−22−24. Au rythme où ils vont… s’ils ont envie de ne rien faire de leur vie pendant 20 ans, ce qui est pour moi le grand triomphe de Nadal, Federer et Djokovic : tous les trois, en plus de bien jouer au tennis, ont tenu 20 ans, vécu pour le sport. Car ne nous mentons pas, il faut vivre pour le sport, c’est l’argument avancé par Alcaraz dans « À ma manière ».
Publié le mercredi 1 octobre 2025 à 12:50