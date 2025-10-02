Dans son très inté­res­sant entre­tien donné à Clayr, l’an­cien demi‐finaliste de Roland Garros propose une vraie lecture des rela­tions qui lient aujourd’hui Alcaraz à son entraîneur.

« Je pense que Juan Carlos Ferrero voulait au départ faire les choses à sa manière mais il a ensuite réalisé que pour garder Alcaraz, il devait aussi faire un peu les choses à la manière de Carlos. C’est ça, être un grand entraî­neur. Si je t’en­traîne demain, je ne peux pas t’im­poser comment je pense que tu devrais jouer, comment je pense que tu devrais vivre, si tu devrais sortir le soir, si tu devrais boire de la bière ou non. Il faut comprendre, surtout avec un jeune qui n’a plus 15 ans, à qui tu dis des choses et qui te répond par un « oui, monsieur ». À 17 ans, il dit : « Oui, c’est ça », et à 20 ans, il dit : « Mais pour­quoi, tu peux m’ex­pli­quer ? » Et à 22 ans, il dit : « Non, non, non, coach, je ne pense pas, je vais le faire. » Et à 25 ans, il dit : « Tais‐toi, c’est ce que je fais. » »