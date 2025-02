Officiellement retraité depuis quelques jours suite à sa défaite en double aux côtés de Novak Djokovic sur le tournoi de Doha, Fernando Verdasco s’est exprimé sur de nombreux sujets après la rencontre.

Et forcé­ment, le sujet de la domi­na­tion presque sans partage de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic est revenu sur la table. Une situa­tion qu’il aurait été inca­pable de prédire.

« Pour moi, gagner un Grand Chelem tous les ans, c’est incon­ce­vable. Mais ils (Sinner et Alcaraz) sont encore jeunes. Et si on m’avait demandé il y a 20 ans si Djokovic allait gagner 24 Grands Chelems, j’au­rais dit que c’était impos­sible. Pareil pour les 22 de Rafa. Pourtant, ils l’ont fait. Les records sont faits pour être battus, après tout. En tant qu’Espagnol, j’es­père quand même qu’Alcaraz y arrivera. »